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ساهمت في خفض سعر كيلو اللحم البلدي .. مبادرة بيع اللحوم البلدي بسعر مخفض لأهالي بالمنيا (صور)

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ساهمت في خفض سعر كيلو اللحم البلدي .. مبادرة بيع اللحوم البلدي بسعر مخفض لأهالي بالمنيا (صور) ساهمت في خفض سعر كيلو اللحم البلدي .. مبادرة بيع اللحوم البلدي بسعر مخفض لأهالي بالمنيا (صور)

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للمساهمة في محاربة الغلاء والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين، قامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، بتفعيل مبادرة لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وقال على ظريف، رئيس قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، انه عمل المبادرة التي انطلقت في إطار توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بإيجاد منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بما يتناسب معها مع التأكيد على جودة ما يقدم لهم من منتجات.

وأكد رئيس القرية، ان المبادرة انطلقت وفي يومها الثاني ساهمت بشكل ملحوظ انخفاض سعر اللحوم بنطاق القرية والعزب والنجوع التابعة، مؤكدا استمرار عمل المبادرة لحين تحقيق الأهداف المرجوة منها حيث يتم بيع الكيلو فقط ١١٥ جنيه.

المصرى اليوم

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