أخبار عاجلة

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. وكالة أخبار المرأة

نساء بارزات يطالبن بالعمل على وضع حد للإساءات والتحرش الجنسي عبر السوشال ميديا

Print
نساء بارزات يطالبن بالعمل على وضع حد للإساءات والتحرش الجنسي عبر السوشال ميديا نساء بارزات يطالبن بالعمل على وضع حد للإساءات والتحرش الجنسي عبر السوشال ميديا
" وكالة أخبار المرأة "

 عدد من النساء البارزات يطالبن  بإتخاذ إجراءات حقيقية للتصدي للإساءات التي ترتكب بحق النساء عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان من بين المطالبات  رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة، جوليا جيلارد، ولاعبة التنس الأمريكية السابقة، بيلي جين كينغ، والممثلتان البريطانيتان، ثانديوي نيوتن وإيما واتسون، ونشرت على منصة (جيل المساواة) التابعة للأمم المتحدة.
وقالت جيلارد لبي بي سي: "عندما كنت رئيسة وزراء أستراليا، مثلي مثل نساء أخريات يعملن في المجال العام، كنت أتلقى بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل قبيحة فيها تمييز من ناحية الجندر، بما في ذلك تداول رسوم كرتون إباحية".
وأضافت أن الأمر جعلها "غاضبة ومحبطة، لأن المرأة لا تزال تواجه مثل هذا النوع من الإساءة".
تم توجيه تلك المطالبات إلى الرؤساء التنفيذيين في كل من فيسبوك وغوغل وتيك توك وتويتر، وطلب منهم "إعطاء الأولوية بشكل عاجل لضمان سلامة النساء على هذه المنصات".
وردا على ذلك، قال رؤساء منصات وسائل التواصل الإجتماعي أنهم سيلتزمون بتحسين أنظمة الإبلاغ عن الإساءات، وإتاحة تصفية ما يمكن أن يراه المستخدم والأشخاص الذين يمكن له التفاعل معهم عبر الإنترنت.
ورغم ذلك، عبّر نشطاء عن مخاوفهم من أن هذه الإلتزامات لم تعد كافية.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
فرع منظمة نساء في الطيران في دبي يقدم منحاً دراسية للنجوم الواعدة

فرع منظمة نساء في الطيران في دبي يقدم منحاً دراسية للنجوم الواعدة

لماذا ظل حضور المرأة في الإعلام الرياضي نادرا؟

لماذا ظل حضور المرأة في الإعلام الرياضي نادرا؟

مقتل فتاتين خلال أيام باسم "الشرف".. نساء الحسكة يتظاهرن لنبذ العنف ضد المرأة"

مقتل فتاتين خلال أيام باسم "الشرف".. نساء الحسكة يتظاهرن لنبذ العنف ضد المرأة"

المخاوف بشأن الخصوبة تتصدر المعلومات المضللة المعرقلة لحملة التطعيم الأميركية

المخاوف بشأن الخصوبة تتصدر المعلومات المضللة المعرقلة لحملة التطعيم الأميركية