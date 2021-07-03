هل التقى سيدنا موسى والخضر في شرم الشيخ ؟ (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الله تعالى في سورة الكهف: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا» .

اختلف المفسرون القدامى وعلماء الآثار الحاليين في تحديد موقع «مجمع البحرين» المذكور بسورة «الكهف»، ورغم أن القرآن الكريم لم يحدد لنا المكان الذي وقعت فيه الحوادث، إلا أن المفسرين اختلفوا في تحديدها، فالبعض قال إنه بحر فارس والروم، والبعض الآخر أشار إلى انه بحر الأردن أو القلزم، بينما ذهب فريق آخر إلى أنه في طنجة، وقيل في أفريقيا، وقيل هو بحر الأندلس .

وفى دراسة أثرية مصرية، أشارت إلى أن المكان يقع في محمية رأس محمد في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن لفظ «مجمع البحرين» لا ينطبق إلا على مجمع خليجي العقبة والسويس في بحر واحد هو البحر الأحمر عند رأس محمد، وان الأقمار الصناعية كشفت موقع صخرة الحوت، التي التقى عندها سيدنا موسي والخضر، وهي الصخرة الوحيدة التي تتوسط طريق الدخول لرأس محمد، وتقع في خط مستقيم في طريق الوصول لآخر نقطة في اليابسة في موقع مجمع البحرين، كما أن البحر الأحمر عرف منذ أقدم العصور كأحد طرق التجارة العالمية، وسجلت كتب الآثار المصرية سفناً لم تكن معروفة في وادي النيل، ووفدت إلى مصر شعوب في هذه السفن.

جاء ذلك في الوقت الذي اختلف فيه المفسرون في تحديد المكان، حيث قال بعض أهل العلم أن المكان على الأغلب عند إلتقاء خليج العقبة بخليج السويس، لأن موسى كان في سيناء، ولا يوجد بحران يلتقيان إلا في هذه المنطقة، وقال البعض ومنهم محمد بن كعب: إنَّه عند طنجة حيث اجتماع البحر المحيط مع البحر الخارج منه من دبور إلى صبا، وقيل إنه بحر الأندلس، وقيل: بحر الأزرق، وقال ابن عطية: هو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى الجنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان، وعلى هذا القول يكون المجمع هو الركن الذي يجتمع فيه البحران مما يلي بر الشام، فيما ذكر السيوطي أن مجمع البحرين هما: بحر فارس والروم، وهما بحر المشرق والمغرب، وقال الربيع بن أنس مثل ذلك، وأخرج ابن أبي حاتم أن أبي بن كعب ذهب إلى أن مجمع البحرين هي إفريقية، وقال محمد بن كعب هي طنجة، وقال السدي إن مجمع البحرين هما: الكر والرس، لأنَهما يصبان في البحر، وذكر ابن كثير في تفسيره عن قتادة ومحمد بن كعب مثلما ذكر السيوطي، وقال بعض العلماء: وبما أن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لم تحدد مكانه فالأولى السكوت عنه .