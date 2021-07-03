«بيطري المنيا» : وقف الاجازات للعاملين بالمجازر وغرف عمليات استعدادا لعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الاضحى المبارك، ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.

وقام مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا بجولة تفقدية للمجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في «مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.