علاء زينهم مشغول ببروفات «أنا العريس»

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يواصل الفنان علاء زينهم والمخرج صلاح لبيب بروفات العرض المسرحى «أنا العريس» داخل مسرح البالون، بشكل يومي ومكثف استعدادا لعرضها خلال الأيام القادمة، العرض بطولة الفنانة القديرة آمال رمزي، وعايدة غنيم فتحيى سعد، ومجدى عبدالحليم، ووفاء السيد حسن عثمان، محمد البحراوي، واحمد سباعى، وسحر عبدالله حسام، وبهاء الدين فهمى، ومحمد بدوى مصطفى أمين، وسناء عوض، ملابس مؤمنه محمود.

المسرحية تناقش الإرهاب وتحديداً ما حصل في مسجد الروضة داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين.

المسرحية من إخراج الفنان صلاح لبيب مخرج منفذ محمد رجب طارق حسن ،مدير مالى امل حبيب.