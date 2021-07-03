أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علاء زينهم مشغول ببروفات «أنا العريس»

Print
علاء زينهم مشغول ببروفات «أنا العريس» علاء زينهم مشغول ببروفات «أنا العريس»

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل الفنان علاء زينهم والمخرج صلاح لبيب بروفات العرض المسرحى «أنا العريس» داخل مسرح البالون، بشكل يومي ومكثف استعدادا لعرضها خلال الأيام القادمة، العرض بطولة الفنانة القديرة آمال رمزي، وعايدة غنيم فتحيى سعد، ومجدى عبدالحليم، ووفاء السيد حسن عثمان، محمد البحراوي، واحمد سباعى، وسحر عبدالله حسام، وبهاء الدين فهمى، ومحمد بدوى مصطفى أمين، وسناء عوض، ملابس مؤمنه محمود.

المسرحية تناقش الإرهاب وتحديداً ما حصل في داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين.

المسرحية من إخراج الفنان صلاح لبيب مخرج منفذ محمد رجب طارق حسن ،مدير مالى امل حبيب.

المصرى اليوم