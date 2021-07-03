الكاثوليكي السينما يكرم صناع وأبطال «ولاد ناس» (صور)

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أقام المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء أمس، احتفالية وتكريم لصناع وأبطال مسلسل «ولاد ناس»، والذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا فاق توقعات الجميع، خاصة أنه حصل على فرص عرض متعددة عبر مجموعة من القنوات المصرية والعربية في توقيتات مختلفة.

وحضر الاحتفالية نخبة من أبطال العمل وصناعه، وعلى رأسهم المنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، كما حضر من أبطال العمل الفنانين أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي، كما حضر المؤلف والمخرج هاني كمال.

وأدارت الندوة الناقدة آمال عثمان، كما قام الأب بطرس دانيال بتسليم كافة الحاضرين شهادات تقدير ودرع المركز الكاثوليكي للسينما.

واستهل الندوة الأب بطرس دنيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما بتقديم العزاء في وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا الجمعة.

مسلسل «ولاد ناس» من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وقام ببطولته الفنانين إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محمد عز، كما ضم نخبة من ضيوف الشرف ابرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني.