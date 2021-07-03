أخبار عاجلة

تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
حرمان من دخول الامتحانات عامين.. التعليم تواجه مخالفات الثانوية بعقوبات قاسية للغشاشين -
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين -
شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا -
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021 -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إنشاء 190 عمارة سكنية إضافية بمدينة رفح الجديدة

Print
إنشاء 190 عمارة سكنية إضافية بمدينة رفح الجديدة إنشاء 190 عمارة سكنية إضافية بمدينة رفح الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على اهتمام السيد الرئيس بالمواطن السيناوي، من خلال انشاء مشروعات تنموية في شتي القطاعات وخاصة قطاع الاسكان.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أنه بالتوازى يتم الانتهاء من مدينة رفح الجديدة باجمالى 84 عمارة مرحلة أولى لاستيعاب أهالى رفح من المقيمين حاليا في المحافظات الأخرى إلى أن يتم الانتهاء من باقى العمارات.

وأشار المحافظ إلى قرار السيد رئيس الجمهورية بانشاء عدد 190 عمارة أخرى اضافية، وجارى تسليم المواقع للمقاولين لبدء العمل فيها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949

«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949