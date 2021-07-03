ثقافة أحمد بهاء الدين يقدم ورش للفنون التشكيلية 

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استمرار لاحتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام القصر احتفالية فنية بذكري ثورة 30 يونيو، قدمت خلالها فرقة الموسيقي والكورال عدد من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد، منها «دولا مين، مصر هي أمي، قوم يا مصري»، والعديد من الأغاني الوطنية، وقدمت فرقة الفنون الشعبية تابلوهات «النوبي، الحجالة»، ومن الفقرات المحببة لدي الاطفال قدمت تابلوه التنورة، وقدم مدير القصر محاضرة مبسطة للأطفال عن أحداث الثورة وأهميتها.

وعقد القصر محاضرة في الشعر والقصة والمسرح قدمتها الأديبة حنان هريدي، تحدثت فيها عن الكلمة وهى أقوي من الرصاص وعن الشعر ودوره في رفع الروح المعنوية والحماسة ،وقامت بالإستماع إلى نماذج من الأطفال في مجالات الشعر والقصة والمسرح، كما قامت الفنانات هند محمد سعد، وميادة شيريت، بتنظيم ورشة للفنون التشكيلية للأطفال لتنمية خيالهم الابداعي، وتنمية حاسة التذوق البصري للفن لديهم، بجانب ورشة أشغال فنية من تنفيذ الفنانة نهال عصام الدين لعمل فازة بخيط الخيش وزجاجة بلاستيك، وورشة حكي للاطفال لتنمية القيم والمثل العليا ومسابقة ثقافية لتنمية الابداع وتحفيز الاطفال على القراءة والاطلاع المستمر في فترة الاجازة الصيفية.

ثقافة