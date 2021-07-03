«فتاة الصف عذراء».. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي والنيابة تقرر حبس ابن عمها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقرير الطب الشرعي، عن مفاجأة واقعة مقتل فتاة خنقاً على يد ابن عمتها بسبب شكه في سلوكها بعد رفضها الزواج من شقيقه الأصغر في منطقة الصف، وقال التقرير بان الفتاة عذراء ولم تعرض من قبل إلى الاعتداء الجنسي.

كان قسم شرطة الصف بجنوب الجيزة، تلقي بلاغاً بمقتل فتاة على يد ابن عمها خنقاً داخل منزلهم لشكه في سلوكها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الفتاة وبالفحص تبين وجود إصابات حول رقبتها هو ما يؤكد بتعرضها للخنق.

كشفت التحريات بأن الفتاة المجني خطيبة شقيق المتهم، وأنها طلبت عدم إتمام الزواج منه وذهب المتهم شقيق خطيب المجني عليها، وطلب من والديها تركهما داخل غرفتها للتحدث معا لأقناعها بإتمام الزواج من شقيقه.

وأضافت التحريات أنه بعد فترة وجودهما معا داخل الغرفة، سمعت أسرتها صوت المتهم وبالدخول الغرفة وجدا المتهم ماسك في رقبة المجني عليها ولم يتركها الأ جثة هامدة مؤكدا بانها كانت على علاقة غير شرعية بشاب اخر وفرا هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم قبل خروجه من المنطقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد بان المجني عليها أكدت له بانها علاقة بشاب أخر لهذا رفضت إتمام الزواج من شقيقه، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة.

وقررت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم مع انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للتأكيد من السبب الحقيقي للوفاة الفتاة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.