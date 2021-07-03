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تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على ممرض في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة بتهمة التحرش الجنسي بسيدة أثناء دخولها إلى المستشفى للعلاج من ضيق تنفس حيث، وأكدت بانه قام بملامسة مناطق حساسة في جسدها أكثر من مرة.

كانت قسم شرطة الطالبية تلقي بلاغاً من سيدة أكدت بأنها توجهت إلى احد المستشفى الخاصة لتلقي العلاج وفوجئت بملامسة ممرض شاب أجزاء حساسة من جسدها، وبأجراء التحريات وسماع أقوال الشهود تبين صحة البلاغ وتم القبض عليه وتحرير محضر بالوقعة وعرضه على النيابة العام للتحقيق.

كان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «ممرض يتحرش بممرضة بالعناية المركزة وهي مغمي عليها» تسبب المقطع في غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبوا بالقبض على الممرض وتقديمه إلى المحاكمة العاجلة.

يظهر في الفيديو المصور الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشادة بين أسرة مريضة وعدد من موظفين في المستشفى واتهمت أسرة المريضة احد شباب الممرضين العاملين في المستشفى بوضع يده على مناطق حساسة من جسد أبنتهم المريضة تحرش بها جنسيا أثناء تجودها في العناية المركزة.