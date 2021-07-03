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الزراعة المائية وأهميتها بقصر ثقافة الإسكندرية

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الزراعة المائية وأهميتها بقصر ثقافة الإسكندرية الزراعة المائية وأهميتها بقصر ثقافة الإسكندرية

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوه، محاضرة بعنوان «الزراعة المائية وأهميتها للبيئة» بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، تحدثت خلالها الدكتورة دينا سعيد من مركز البحوث الزراعية عن كيفية استخدام الزراعة المائية في إنتاج محاصيل زراعية دون استخدام الطين، كما تناولت كيفية زراعة بعض النباتات المنزلية، ونباتات الزينة بأقل التكاليف، بجانب تنفيذ ندوة بعنوان «السلوكيات الإنسانية والقيم الوطنية» تحدث خلالها د. إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر وأمين عام بيت العائلة المصرية بالثغر، عن القيم السلوكية والتعاملات الإنسانية التي يجب الإلتزام بها، أما د. عبدالحليم العزمي فتحدث عن السمات الوطنية مثل المروؤة والشهامة وحب الوطن وضرورة الدفاع عنه.

وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة، تحدث الأديب علاء أحمد عن مبادئ وأسس القصة القصيرة، وكيف كانت بداية هذا اللون الأدبي، وبقصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة تعليم الخياطة، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية قص جاكيت على باترون.

المصرى اليوم

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