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البنك الأهلي يفوز على المصري بهدفين في الدوري الممتاز

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البنك الأهلي يفوز على المصري بهدفين في الدوري الممتاز البنك الأهلي يفوز على المصري بهدفين في الدوري الممتاز

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة 2-7-2021 على الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من محمد الصباحي حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع وخالد رمضان كمساعدين، وحسن سعدي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى صبحي العمراوي بمعاونة من زميله محمد الجلاوي.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد المصري عند النقطة الثالثة والأربعين يحتل بهم المركز الثاني، فيما ارتفع رصد البنك الأهلي إلى النقطة الخامسة والعشرين يحتل بهم المركز الخامس عشر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم البنك الأهلي بهدف للاشئ سجله أحمد على من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما أضاف البديل كريم بامبو هدف تأكيد الفوز للبنك الأهلي في الدقيقة الرابعة والأربعين من الشوط الثاني، ليحصد فريقه ثلاث نقاط غالية، فيما واصل المصري تراجعه خلال الفترة الأخيرة.

المصرى اليوم

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