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إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

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تسبب إنهيار أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة شمعدان، بنطاق حي العجمي غربي الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، في إصابة 3 أشخاص بينهم طفل، فيما قدمت مديرية التضامن الاجتماعى مساعدات عاجلة للمتضررين.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي الإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الدخيلة الجبل بنطاق الحي وسقوط مصابين من قاطنيه والمارة.

وانتقل مسئولي الحي، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن العقار مكون من 3 طوابق تقطنه 3 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يقفان بالشرفة لحظة انهيارها بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وإصابة طفل تصادف مروره أسفل الشرفة بكدمات بسيطة وجرى نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها كلفت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة العجمي ومدير إدارة العجمي، والاخصائيين الاجتماعيين بالمتابعة لتقديم مساعدات عاجلة لقاطني العقار.
حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور
إصابة 3 أشخاص في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من " التضامن" - صور

المصرى اليوم

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