إصدارات جديدة لسلسلة كتابات نقدية بمعرض الكتاب

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أربعة كتب بسلسلة «كتابات نقدية» ضمن مشاركة الهيئة بالدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الكتب تعد من كلاسيكيات النقد ضمن مشروع إعادة نشر روائع الكتابات النقدية والتي تركتت أثرا كبيرا في الفكر الحديث، وهي «النهضة والسقوط» للدكتور غالي شكري، كتاب «ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار» للدكتور عبدالعزيز الأهواني، كتاب «التحليل الاجتماعي للأدب» للدكتور السيد يس، الكتاب الرابع «قراءة ثانية لشعرنا القديم» للدكتور مصطفي ناصف.

تهدف الهيئة إلى تعريف الأجيال الجديدة بكلاسيكيات النقد العربي وتقديم هذه الأعمال المحورية في تاريخ النقد، وذلك للعمل على زيادة الوعى بأهمية الكتاب والقراءة.