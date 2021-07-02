أخبار عاجلة

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191 -
«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892 -
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصدارات جديدة لسلسلة كتابات نقدية بمعرض الكتاب

Print
إصدارات جديدة لسلسلة كتابات نقدية بمعرض الكتاب إصدارات جديدة لسلسلة كتابات نقدية بمعرض الكتاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أربعة كتب بسلسلة «كتابات نقدية» ضمن مشاركة الهيئة بالدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الكتب تعد من كلاسيكيات النقد ضمن مشروع إعادة نشر روائع الكتابات النقدية والتي تركتت أثرا كبيرا في الفكر الحديث، وهي «النهضة والسقوط» للدكتور غالي شكري، كتاب «ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار» للدكتور عبدالعزيز الأهواني، كتاب «التحليل الاجتماعي للأدب» للدكتور السيد يس، الكتاب الرابع «قراءة ثانية لشعرنا القديم» للدكتور مصطفي ناصف.

تهدف الهيئة إلى تعريف الأجيال الجديدة بكلاسيكيات النقد العربي وتقديم هذه الأعمال المحورية في تاريخ النقد، وذلك للعمل على زيادة الوعى بأهمية الكتاب والقراءة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949

«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949

«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921

«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921

«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191

«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191

«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892

«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892