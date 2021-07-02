ثقافة المنيا تحتفى بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بثورة 30 يونيو، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة حمد نبيل، حيث نظم قصر ثقافة المنيا إحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة٣٠ يونيو بالتعاون مع النادى الرياضى، وقدمت فيها فرقة المنيا للفنون الشعبية تبلوهات غنائية راقصة منها التنورة، التحطيب، والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى، أعقبها عرض لفرقة كورال أطفال المنيا تضمن كوكتيل من الأغانى الوطنية والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى، كما نفذ القصر ورشة فنية إحتفالا بهذه المناسبة.

أعد بيت ثقافة ابوجرج ورشة فنية إحتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو من تنفيذ الفنان محمد فرغلى، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلم «أجيال النصر»، بجانب ورشة فنية عن هذه المناسبة نفذتها الفنانة اسراء فتحى، بينما نظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية عن ٣٠ يونيو قدمتها الفنانة رباب حمدى.