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قصور الثقافة تحتفل بثورة ٣٠ يونيه بثقافة قنا

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قصور الثقافة تحتفل بثورة ٣٠ يونيه بثقافة قنا قصور الثقافة تحتفل بثورة ٣٠ يونيه بثقافة قنا

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بثورة 30 يونيو، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث نظم قصر ثقافة قنا إحتفالية فنية بمسرح القصر، تضمنت عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، وتغنت بمجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية، كما عرضت فرقة الفنون الشعبية تابلوهات فنية متنوعة منها «الفرح القناوى، قصب السكر، التنوره» تدريب أحمد فؤاد، بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

عقد قصر ثقافة نجع حمادى إحتفالية تضمنت ندوة بعنوان «معنى كلمة وطن» حاضرها عوض الله الصعيدي، وأوضح ان الوطن هو المكان الذي نولد فيه وننتمي اليه ونعيش فيه، لذا يجب علينا الحفاظ عليه والعمل على تنميته والدفاع عنه، أعقبها أمسية شعرية شارك بها عبدالرحمن محمد بقصيدة «تعيشي يامصر، وطني»، وألقي عبدالهادي النجمي «رباعيات في حب ، لما كان القلب بكر»، كما قدم أحمد البارودي قصائد «طوابير بتنزف ناس، الميكروفون»، بينما نفذ قصر ثقافة قوص معرض فن تشكيلي بعنوان «إبداعات من قوص» تضمن عدد من الأعمال الفنية.

المصرى اليوم

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