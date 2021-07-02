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أمسيات شعرية بفرع ثقافة مطروح

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أمسيات شعرية بفرع ثقافة مطروح أمسيات شعرية بفرع ثقافة مطروح

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه تقديم فاعليتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث قدم نادى أدب مطروح العام أمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعر محمد الأنور والشاعر محمد طايل.

وقدم الشاعران من خلالها مجموعة متميزة من الأبيات الشعرية المتنوعة مابين الفصحي والعامية، إلى جانب أمسية شعرية بعنوان «قراءة في شاعر ناشئ»، وناقش الأديب مختار عوض مجموعة من الأبيات الشعرية للمواهب الشابة بمطروح، متناولا الأبيات بالشرح والنقض والتحليل، بينما استكملت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورش النول البسيط والتي قدمت من خلالها طريقة عمل النول ورسم التصميم وتقسيم وتنفيذه.

المصرى اليوم

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