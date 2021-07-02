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انهيار حوائط عقار بالحوامدية والمحافظ يوجه بسرعة انقاذ الأهالي

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تلقت محافظة الجيزة بلاغا بإنهيار حوائط بعقار مكون من دورين مقام بالطوب بقرية أم خنان بشارع أبوجندية بمدينة الحوامدية وعلي الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بالتوجه نحو العقار المشار اليه والتعامل السريع معه حفاظا على سلامه المواطنين والسلامه الإنشائية للعقارات المجاورة له .

وقد تم التوجه للعقار لمعاينته على الطبيعه والذي تبين انه مقام على مساحه ٨٠ م وخالي من السكان وبه عدداً من الحوائط المعلقة التي تمثل خطورة على سلامه المارة ومعرضه للانهيار.

وقد قامت مدينة الحوامدية على الفور بإزالة تلك الحوائط حتي سطح الأرض وجاري الان رفع مخلفات الهدم لتمهيد الطريق لسير المواطنين.

وتنوه المحافظة بان العقار لم يؤثر على العقارات المجاورة له والمقامة بأعمدة خرسانية ولم يسفر عنه أي اصابات بين المواطنين .

المصرى اليوم

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