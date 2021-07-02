أرقام إيطاليا ضد بلجيكا في يورو 2020: العقدة مستمرة للشياطين الحمر

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نجح المنتخب الإيطالي في بلوغ الدور نصف النهائي لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعدما تغلب على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 في الدور ربع نهائي للبطولة.

وجاءت جميع أهداف المباراة خلال الشوط الأول، حيث افتتح نيكولو باريلا الأهداف للأزوري، ثم ضاعف لورينزو إنسيني تقدم منتخب إيطاليا في النتيجة، قبل أن يقلص الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لهدف مع تسجيله ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.

ولم يتغير الحال خلال الشوط الثاني على رغم من ضغط منتخب الشياطين الحمر لتقليص النتيجة، لكن استبسال دفاعي كبير من جانب الأزوري قادهم للحفاظ على النتيجة والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة ليواجهوا المنتخب الإسباني على حجز مقعد في نهائي البطولة.

نجم المباراة:

حصل الجناح الإيطالي لورنيزو انسيني على جائزة نجم المباراة بعد اداء كبير وتسجيله لهدف رائع كان بالنهاية هدف الحسم للأزوري.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- لاعبو السيريا أي (الدوري الإيطالي) سجلوا 33 هدفًا في يورو 2020.. رقم قياسي للأهداف في كأس الأمم الأوروبية من جانب لاعبين من مسابقة دوري واحدة، متخطيًا الرقم السابق المدون في يورو 2016 من جانب لاعبي أندية البريميرليج (30).

- روميلو لوكاكو سجل 64 هدفًا مع المنتخب البلجيكي.. أزيد بالضعف عن أقرب اللاعبين منه على مستوى الهدافين في تاريخ المنتخب البلجيكي.

- ركلة الجزاء التي نفذها روميلو لوكاكو بنجاح ضد إيطاليا تعني أنه لم يسجل أي لاعب بلجيكي أهداف أكثر منه في بطولة كأس الأمم الأوروبية (ستة) أو كأس العالم (خمسة، بالتساوي مع مارك فيلمونتس).

- باحتساب نتائج التصفيات المؤهلة، فاز منتخب إيطاليا بجميع المباريات 15 الأخيرة بكأس الأمم الأوروبية- وهو رقم قياسي جديد في المنافسة. منتخب بلجيكا كان فاز بـ 14 مباراة متتالية قبل هزيمة اليوم.

- منتخب إيطاليا هو ثاني منتخب في تاريخ اليورو يفوز بمبارياته الـ5 الأولى خلال نسخة من البطولة، بعد المنتخب الفرنسي في نسخة يورو 1984.

- منتخب إيطاليا تأهل لنصف نهائي اليورو للمرة السادسة في تاريخه، فقط منتخب ألمانيا (8) وصل لهذا الدور أكثر من الأزوري في تاريخ البطولة.

- منتخب بلجيكا فشل في الفوز على منتخب إيطاليا في المباريات الـ5 التي جمعتهم في البطولات الكبرى (يورو/ مونديال) متلقيًا الخسارة في 4 (تعادل 1).