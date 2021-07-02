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إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

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بعد تأهل الإسباني بفوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح

إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية.

وتقدم المنتخب "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب ، وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتواجه إيطاليا في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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