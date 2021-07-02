أخبار عاجلة

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191 -
«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892 -
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا

Print
إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بفيروس كورونا مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة لكنها تخضع للعلاج لحين التعافي من الفيروس إذ كان من المفترض أن يلتقي بها لكنها أبلغته بإصابتها بالفيروس.

وقال سعد خلال حلقة برنامجه «باب الخلق» على قناة النهار أنه اتصل هاتفيا بزميله الإعلامي وائل الإبراشي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات كورونا منذ أشهر وقال :«الفيروس مش سهل ..خلوا بالكم..وائل خف من الفيروس بس لسه بيعالج في آثاره وصوته تعبان ورد على مرة واحدة».

ولفت محمود سعد إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم «دلتا» بدأت تثير الذعر في أوروبا ومخاوف جديدة تتصاعد بسبب انتشارها ودعا سعد الجمهور إلى توخي الحذر لعدم الإصابة وانتشارها في .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر