إيطاليا تهزم بلجيكا «2-1» وتضرب موعدًا مع إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

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ضربت إيطاليا موعدا في الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020 أمام إسبانيا بعد أن سجلت هدفين في الشوط الأول بواسطة نيكولو باريلا ولورينتسو إنسيني لتفوز 2-1 على بلجيكا اليوم الجمعة 2-7-2021 في مباراة مثيرة لاحت لكل فريق خلالها العديد من الفرص.

افتتحت إيطاليا، التي ستلتقي مع إسبانيا في لندن يوم الثلاثاء، التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة باريلا من داخل المنطقة.

وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 44 بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس تيبو كورتوا.

وقلص روميلو لوكاكو الفارق لصالح بلجيكا من ركلة جزاء قبل الاستراحة بعد أن عرقل جيوفاني دي لورينتسو منافسه جيريمي دوكو.

وفي وقت سابق فازت إسبانيا على سويسرا عقب التفوق 3-1 بركلات الترجيح المثيرة أمام سويسرا المكافحة التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين لكنها صمدت لتتعادل 1-1 بعد وقت إضافي.