أخبار عاجلة

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191 -
«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892 -
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موظف البنك الذي شهد على نقطة تحول

Print
حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موظف البنك الذي شهد على نقطة تحول الزمالك حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موظف البنك الذي شهد على نقطة تحول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» النقاب عن حكم نهائي دوري الأبطال والذي سيجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء السبت الموافق السابع عشر من يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأسند «كاف» مهمة إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا.

ويبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال يحلم بأن يحمل أحدهم راية التحكيم منه.

ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي.

أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

إجمالاً أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

وكانت صافرة البورندي حاضرةً بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في عام 2019 وأدار مباراة واحدة جمعت بنين بغينيا الاستوائية، كما أدار 7 مباريات بتاريخه التحكيمي بمنافسات الكونفدرالية واستخدم خلالها البطاقة الصفراء 17 مرة والحمراء في مناسبة وحيدة.

البوروندي أدار مباراتين هامتين للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي الأول كان في مارس من عام 2019 ولقاء أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بملعب الأخير والذي حسمته رأس المغربي حميد أحداد وكان هدف الانتصار بمثابة نقطة تحول كبيرة للفريق الأبيض بمشواره في الكونفدرالية التي نالها في تلك النسخة.

الثانية كانت مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات