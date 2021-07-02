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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» النقاب عن حكم نهائي دوري الأبطال والذي سيجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء السبت الموافق السابع عشر من يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأسند «كاف» مهمة إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا.

ويبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال يحلم بأن يحمل أحدهم راية التحكيم منه.

ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي.

أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

إجمالاً أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

وكانت صافرة البورندي حاضرةً بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019 وأدار مباراة واحدة جمعت بنين بغينيا الاستوائية، كما أدار 7 مباريات بتاريخه التحكيمي بمنافسات الكونفدرالية واستخدم خلالها البطاقة الصفراء 17 مرة والحمراء في مناسبة وحيدة.

البوروندي أدار مباراتين هامتين للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي الأول كان في مارس من عام 2019 ولقاء الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بملعب الأخير والذي حسمته رأس المغربي حميد أحداد وكان هدف الانتصار بمثابة نقطة تحول كبيرة للفريق الأبيض بمشواره في الكونفدرالية التي نالها في تلك النسخة.

الثانية كانت مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.