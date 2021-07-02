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وائل كفوري يحتفل بنجاح «كلنا مننجر» بحفل غنائي في دبي

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وائل كفوري يحتفل بنجاح «كلنا مننجر» بحفل غنائي في دبي وائل كفوري يحتفل بنجاح «كلنا مننجر» بحفل غنائي في دبي

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يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء أولى حفلاته الغنائية في الإمارات بعد حصوله على الإقامة الذهبية في دبي، وذلك مساء الجمعة 23 يوليو.

ويفاجئ كفوري جمهوره الإماراتي بسهرة غنائية خاصة يطل خلالها بفندق المريديان في دبي، ويحتفي فيها بنجاح آخر أغنياته «كلنا مننجر»، والتي حققت أصداء كبير من النجاح الجماهيري منذ صدورها على السوشيال ميديا والتيك توك وتجاوزت مشاهداتها 28 مليون.

ويحضر وائل كفوري لتعويض جمهوره الإماراتي عن غيابه عن الحفلات الحية بتوليفة مميزة ومطولة من أشهر أعماله الغنائية، من بينها «استشبهت فيكي» و«ولاد الحرام» و«بعترفلك»، وذلك خلال ليلة فنية طويلة تجمعه مع الفنان اللبناني ملحم زين.

كما ينشغل كفوري حاليا بوضع لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أغنياته، والتي يعيدخلالها التعاون الناجح مع الشاعر على المولى بعد أغنية «كلنا مننجر»، والتي تم اختيارها لتكون تتر مسلسل «داون تاون»، الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية، وجمع في بطولته النجوم أمل بشوشة وستيفاني صليبا وسامر إسماعيل.

المصرى اليوم

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