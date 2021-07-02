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الجيزة : حملات نظافة وتجريد وإنارة في مركز العياط (صور)

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الجيزة : حملات نظافة وتجريد وإنارة في مركز العياط (صور) الجيزة : حملات نظافة وتجريد وإنارة في مركز العياط (صور)

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تقوم محافظة الجيزة بتكثيف دوريات رفع المخلفات والنظافة يوميا ودعم منظومة الإنارة بالطرق بمركز ومدينة العياط، حيث تمكنت المحافظة من رفع حوالي ١٤ ألف طن مخلفات ورتش وقمامة خلال الشهر الماضي من المركز، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة بالمركز وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي ذلك الإطار قام مركز العياط بالدفع بحملات لرفع المخلفات بقرية برنشت وتجريد طريق كفر حميد وطريق الدهشورية، كما تم رفع مخلفات القمامة بمقالب مزلقان المتانيا وورشة البلاط وهارون والطريق السريع بقرية الجملة في نطاق الوحدة المحلية بالمتانيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالوحدة المحلية لميت القائد.

كما تم استكمال أعمال تركيب لمبات الإنارة والصيانة بقرية كفر حميد وعزبة الورد في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت وتنفيذ أعمال تجميل بطريق أسيوط الزراعى في نطاق الوحدة المحلية بالناصرية، وذلك بمتابعة من خيري مرسي رئيس مركز العياط.

وجارٍ استكمال المجهودات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لأي شكاوى واردة.

المصرى اليوم

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