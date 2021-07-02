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الإسماعيلي يستعيد قوته الضاربة أمام الاتحاد السكندري

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الإسماعيلي يستعيد قوته الضاربة أمام الاتحاد السكندري الإسماعيلي يستعيد قوته الضاربة أمام الاتحاد السكندري

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خدمات عدد من لاعبي الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد الدراويش، خدمات لاعب خط الوسط محمود عبدالعاطي دونجا، بعد إنتهاء إيقافه، نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات وهو ما أبعده عن مواجهة سموحة الماضية، التي انتهت بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة.

كما يعود الثنائي حسين السيد وعبدالله جمعة، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في المباريات الماضية، حيث كان يعاني الأول من الإصابة في كاحل القدم، بينما كان يعاني الأخير من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويلتقي الإسماعيلي مع الإتحاد السكندري، الإثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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