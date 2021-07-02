خالد الغندور ينتقد لفظاً خارجاً لموسيماني في مباراة الأهلي وبيراميدز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد الإعلامي بقناة نادي الزمالك خالد الغندور، اللفظ الخارج الذي قاله الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال مباراة بيراميدز.

وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 2/2 مباراة الأهلي وبيراميدز في لقاء الجولة رقم 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هو اللفظ الخارج اللي موسيماني اللي قاله باللغة الإنجليزية وطلع على الشاشة وعادي».

وأكمل: «كدة هو محترم ومسموح بيه علشان اللفظ مش بالعربي؟».