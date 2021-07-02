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خالد الغندور ينتقد لفظاً خارجاً لموسيماني في مباراة الأهلي وبيراميدز

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خالد الغندور ينتقد لفظاً خارجاً لموسيماني في مباراة الأهلي وبيراميدز خالد الغندور ينتقد لفظاً خارجاً لموسيماني في مباراة الأهلي وبيراميدز

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انتقد الإعلامي بقناة نادي خالد الغندور، اللفظ الخارج الذي قاله الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال مباراة بيراميدز.

وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 2/2 مباراة الأهلي وبيراميدز في لقاء الجولة رقم 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هو اللفظ الخارج اللي موسيماني اللي قاله باللغة الإنجليزية وطلع على الشاشة وعادي».

وأكمل: «كدة هو محترم ومسموح بيه علشان اللفظ مش بالعربي؟».

المصرى اليوم

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