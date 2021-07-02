بعد تزايد حالات الغرق.. محافظ أسوان يطالب المواطنين بعدم السباحة في مياه النيل

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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار، بعد التزايد الملحوظ لحالات الغرق داخل مجرى نهر النيل بعدد من المناطق بنطاق المحافظة ولا سيما في الفترة من نهاية إبريل وحتى الأول من شهر يوليو الجارى والتي وصلت لـ 12 حالة وفاة غرقاً.

وأضاف أنه ستتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان نظراً لطبيعة الطقس الحار ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع وخاصة أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وأشار عطية إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أي شخص من السباحة من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق، موضحاً بأنه من أبرز الأماكن التي تشهد حالات للغرق والتي تحتاج لمنع السباحة بها منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتى فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو، وأسفل كوبرى كلابشة، بالإضافة إلى منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.