في أول تطبيق للقانون الجديد.. ما هي عقوبة الغش أو تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021 ؟

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ثمانية أيام تفصلنا عن انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة 2021 والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، على أن تنتهي في الثاني أغسطس المقبل.

وبينما تسود حالة من التوتر في أوساط الطلاب؛ يسعى بعضهم لاتباع وسائل غير قانونية أثناء أداءه الامتحانات كاللجوء للغش الإلكتروني، لكن معظمهم قد يغفلوا أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تغليظ العقوبة القانونية للغش، اعتبارًا من العام الجاري.

وحسب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن هناك عدد من العقوبات المغلظة تنتظر أولئك الطلاب الذين يلجئون للطرق غير القانونية أثناء أداء الامتحانات، لا سيما الغش الإلكتروني.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة الأربعاء الماضي، لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر انعقادها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أنّه تم تطبيق القانون الجديد لمكافحة الغش في الامتحان، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، في أكتوبر الماضي، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب أغسطس 2020.

ثبوتية الغش.. عامان حبس وعقوبة تصل لـ200 ألف جنيه

ووفقا لقانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات»، جاءت عقوبة الغش في الثانوية العامة بأن يعاقب كل من «طبع أو نشر أو أذاع أو روج» بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

الشروع في الغش.. سنة حبس وعقوبة تصل لـ50 ألف جنيها

ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إضافة بالحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

امتحانات المعادلة.. حرمان من الفرصة

وأوضح القانون أنَّ في حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، إضافة إلى أنَّه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح

وفي تصريح له في يونيو الماضي، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات النهائى للثانوية العامة ستكون بنظام الكتاب المفتوح.

وأضاف الوزير، أن فكرة اصطحاب الكتاب في الامتحانات نظام متبع لكل المراحل الثانوية منذ 2018، متابعا: «نحاول أن نجعل الطالب يفهم الموضوعات في المناهج بدون حفظ، ونظام الكتاب المفتوح يساعد الطلاب وليس له علاقة بالغش.