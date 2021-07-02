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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس أول يوليو، زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، إذ يحق للشخص الذي يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة، وكذلك لمن يتقاضى معاش حتى 1500 جنيه، بينما كان يتم استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهرى حتى 1500 فقط ومعاش حتى 1200 جنيه،حيث يأتي زيادة الحد الأدنى للدخل والمعاش بهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت أمس، تطبيق القرار المعدل رقم 62 لسنة 2021، والخاص بالشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين، وفق محددات الدخل التي أقرها الدكتور على المصيلحي بواقع 2400 جنيه للمرتب بدلًا من 1500، التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017، وبالنسبة للمعاش 1500 جنيه بدلا من 1200.

وتابع: «البند الثاني في القرار الوزاري والخاص بإضافة العمالة الموسمية وذوي الهمم والمرأة المعيلة والمطلقة وغيرها من الفئات الخاصة، التي نص عليها القرار على سبيل الحصر، وذلك حتى الانتهاء من عملية ربط قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بقواعد بيانات وزارة التموين من أجل تدقيق البيانات، ومراجعتها قبل إقرار عملية الإضافة لتلك الفئات».

وأضاف أن الأمر لن يقتصر على استخراج بطاقات جديدة، ولكن سيتطرق إلى من لديهم بطاقات، وينطبق عليهم الشروط، سيمكنهم رفع عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق الخبز فقط، أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ4 أفراد حدًا أقصى، مشيرا إلى أن المواطن سيتقدم بالطلب عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو مكاتب التموين، ويرفق به رقم هاتف مسجل باسمه في إحدى الشركات الأربعة، ثم بعد ذلك تتأكد الوزارة بدورها من صحة البيانات الخاصة بالدخل، من خلال هيئة التأمينات والمعاشات وبعد التأكد يختار المواطن الأفراد الذين سيصرفون من خلال البطاقة، فمن الممكن أن تكون زوجة، و2 من الأبناء، أو 3 من الأبناء بالنسبة للمتزوجين من 2 لا يجوز لهم إضافة سوى زوجة واحدة فقط.​

إلى ذلك جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكتروني خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

وتابعت: «يتم استخراج بطاقات التموين للفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه».

وتواصل وزارة التموين في استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد أو الاستعلام عن الرصيد، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع «دعم مصر» وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية في الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه في حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.