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سلالة «دلتا» تصل لبنان في ظل تدهور الاقتصاد

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سلالة «دلتا» تصل لبنان في ظل تدهور الاقتصاد سلالة «دلتا» تصل لبنان في ظل تدهور الاقتصاد

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كشف وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، عن تسجيل 3 حالات من متغير «دلتا» من في البلاد.

ودعا الوزير المواطنين خلال حملة تطعيمات بمنطقة ضهور الشوير، إلى الإقبال على التلقيح، باعتباره الطريق الوحيد للحماية إضافة للإجراءات الوقائية.

وأكد وزير الصحة أن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات.

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية في ظل التوتر السياسي الدائر بين الرئيس ميشال عون ورئيس المكلف سعد الحريري بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 182 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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