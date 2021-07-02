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مصرع زوجة قفزت من الطابق الخامس بالطالبية.. وزوجها يعلق في «الرابع» أثناء إنقاذها

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مصرع زوجة قفزت من الطابق الخامس بالطالبية.. وزوجها يعلق في «الرابع» أثناء إنقاذها مصرع زوجة قفزت من الطابق الخامس بالطالبية.. وزوجها يعلق في «الرابع» أثناء إنقاذها

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شهدت منطقة الطالبية بحي الهرم حادثا مأساويا بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس، وسقوط زوجها خلفها في محاولة لإنقاذها، مما أسفر عن مصرع الزوجة التي لفظت أنفاسها الأخيرة فور ارتطامها بالأرض، وإصابة زوجها الذي تعلق في الطابق الرابع وتم نقله إلى المستشفى.

كان قسم شرطة الطالبية تلقي بلاغا بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس ووفاتها في الحال، وإصابة زوجها الذي يعمل موظفا.

انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة واستمع ضابط المباحث لأقوال الجيران وأقارب الزوجين وإلي أقوال ابنتهما للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقالت التحريات إن خلافات نشبت بين الزوجين اليوم الجمعة، دفعت الزوجة إلى إلقاء نفسها من الطابق الخامس في بئر السلم، فلفظت أنفاسها في الحال، وعندما أسرع زوجها لإنقاذها اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس إلى الرابع، مما تسبب في إصابته بكسور متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة.

المصرى اليوم

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