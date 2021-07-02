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للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 08:11 صباحاً
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:11 صباحاً
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:03 صباحاً
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:48 صباحاً
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ميزانيتك محدودة؟ 5 طرق لتوفير المال من مشتريات البقالة
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الجمعة 02 يوليو 2021 05:14 مساءً
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