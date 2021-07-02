وزير النقل يتابع تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف السلام- العاشر (تفاصيل)

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها 88% حيث تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها بعدها توجه وزير النقل لتفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67% كما تم تفقد عدد من كباري المشروع مثل كوبري جنيفة حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق كما يشمل على عدد 7 كباري LRT (كباري مسار) حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس وبلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها وهي كباري)(الإسماعيلية وجنيفة والروبيكي1و 2 ) .99% وجاري تنفيذ كباري العاصمة 1والعاصمة 2 والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة بالإضافة الى انه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 88 % بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).

كما اطلع وزير النقل على الجدول الزمني الخاص باستكمال تحالف افيك /كريك لكافة التوريدات الخاصة بالانظمة حيث تم توريد أعمدة الكاتنري وجاري تركيبها وهي الاعمدة التي تغذي القطار بالكهرباء حيث اكد الوزير على سرعة توريد باقي التوريدات مع قيام هيئة الانفاق بإعتمادها وتركيب الانظمة واختبارها خاصه وان المحطات قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول عدد 2 قطار نهاية يوليو 2021 تمهيداً للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبياً كما تم التأكيد على ان تتم كافه هذه الاعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة . وأشار وزير النقل إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأضاف أن القطار الكهربائي LRT قد وجهت القيادة السياسة بمد مساره الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كيلو متر بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل الى قلب العاشر من رمضان ليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى إلي مدينة بدر ، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ويتم تنفيذه على اربع مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1) والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" ) و الثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع) والرابعة شمالا الي داخل مدينة العاشر من رمضان بعدد ثلاث محطات.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كيلو متر ويشمل عدد 22 محطة حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع ٢٢.٣% و بلغت نسبة الاعمال المدنية ٢٦%(تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت نسبة تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية ١٩% حيث يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة ٦.٦% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٧٠% وكما بلغت نسبة الانجاز لاعمال الوحدات المتحركة ٢٨.٦% وسيتم توريد القطار الاول والثاني فى يوليو وأغسطس على التوالى وجارى تصنيع القطار الثالث والرابع والخامس.

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع واكد على أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل حيث وجه سيادته بضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة . لافتاً إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كيلو متر ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كيلو متر ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.

وأن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كيلو متر بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.