إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٥٧ بقرية الرياينة .

وأضاف أن أعمال الإزالة في المهد تمت بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم بالقرية ومسؤلي المتابعة الميدانية بالمركز ومشرف الحوض .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.