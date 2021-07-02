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شكوك حول لحاق عبدالله جمعة بلقاء و غزل المحلة في الدوري الممتاز

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شكوك حول لحاق عبدالله جمعة بلقاء الزمالك و غزل المحلة في الدوري الممتاز شكوك حول لحاق عبدالله جمعة بلقاء و غزل المحلة في الدوري الممتاز

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أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم. ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في ابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية، وشكوك حول لحاقه بلقاء غزل المحلة في الدوري الممتاز 2021.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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