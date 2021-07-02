«شرز كهربائي تطاير على القطن».. الحماية المدنية ببني سويف تكشف سبب حريق مخزن أقطان

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كشفت الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف أن الحريق الذي شب في مخزن قطن كان بداخله محول كهربائي أتت النيران على أجزاء منه.

وأكدت معاينة رجال الجماية المدنية ان مخزن القطن يقع بجوار مزلقان الفيوم بالطريق الزراعي الجيزة أسيوط، قرب مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث تبين من المعاينة الأولية حدوث شرز من عمود ضغط متوسط مجاور للمخزن تطاير على القطن وتسبب في الحريق، دون وقوع إصابات.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن قطن بأسم شخص يدعى «أحمد. س» بمركز الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الاولية حدوث ماس كهربائي.

وإنتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وانتقل المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، حدوث شرز من عمود ضغط متوسط مجاور للمخزن تطاير على القطن وتسبب في حريق داخل مخزن القطن ومحول كهربائي داخل المخزن.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.