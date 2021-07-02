زيادة سعر الدولار عالميا الي اعلي مستوي من 3 اشهر

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بلغ الدولار الأمريكي اليوم الجمعة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو واحد %. والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1 % خلال الجلسة وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأمريكية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة “أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة”.

وبلغ الدولار مستوى مرتفعا جديدا لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2 % خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار. واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الإسترليني.