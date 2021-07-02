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النيابة الأرجنتينية ترفض إعتقال 7 من المتهمين فى قضية وفاة مارادونا

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النيابة الأرجنتينية ترفض إعتقال 7 من المتهمين فى قضية وفاة مارادونا النيابة الأرجنتينية ترفض إعتقال 7 من المتهمين فى قضية وفاة مارادونا

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رفضت النيابة الأرجنتينية التي تحقق فيما إذا كان قد حدث إهمال نتجت عنه وفاة دييجو مارادونا في نوفمبر الماضي، طلبات اعتقال مقدمه من محامي المدعي تجاه 7 متهمين.

وذكرت مصادر قضائية، أنه تم رفض طلب المحامي ماريو ياودي، الزوج الحالي لفيرونيكا أوخيدا، أم الابن الأخير للنجم الراحل.

وكان بادوري قد طالب باعتقال الأطباء والممرضين الذين كانوا يتولون علاج ورعاية نجم كرة القدم السابق.

ويجري التحقيق مع المتهمين في تهم "القتل البسيط"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن بين 8 و25 عاما، وأدلى السبعة متهمين بأقوالهم خلال الأيام الماضية أمام القضاء.

وخلص تشريح جثمان مارادونا إلى أنه "توفى نتيجة وذمة الرئة الحادة الثانوية لتفاقم قصور القلب المزمن.

وعانى مارادونا من مشاكل إدمان الكحول، وتم إدخاله إلى عيادة في لا بلاتا في 2 نوفمبر 2020 بسبب فقر الدم والجفاف وبعد يوم واحد تم نقله إلى مصحة في مدينة أوليفوس في بوينس آيرس، حيث خضع لعملية جراحية من قبل ورم دموي تحت الجافية وفي 11 نوفمبر، خرج من المستشفى وانتقل إلى منزل في حي خاص في ضواحي بوينس آيرس، حيث توفي في 25 من الشهر ذاته.

المصرى اليوم

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