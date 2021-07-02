لأول مرة ..«دلتا فاشون شو» ينطلق في يوليو بمحافظة الدقهلية

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ينتظر عشاق الفاشون والازياء الحدث الاهم في شهر يوليو القادم وهو انطلاق ديفيله « Delta fashion show » في الثاني عشر من شهر يوليو ولأول مرة في محافظة الدقهلية بنادي " داون تاون " بمدينة شربين بالقرب من مدينة المنصورة .

وجاءت الفكرة لهذا المهرجان لدعم عالم الموضة والأزياء في هذه المحافظة وتأسيس الحدث يعود لمصممة الحلي وتيجان ملكات الجمال مروة عوض والتي تشتهر في عالم الأزياء والمهرجانات باسم « مروة زمردة » ومدير الحدث مصمم الأزياء والفاشون الفنان محمد على.

فيما يدير الحفل من الجانب الإذاعي كل من الفنانة داليا كامل والإعلامي محمد عوض، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من مصممين الأزياء والفنانين ومشاهير عالم الموضة بجانب حضور نخبة من المسئولين في الجانب الإعلامي والصحفيين .