أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

 تعرف على رأي الخبراء في حملة صندوق مكافحة الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»

Print
 تعرف على رأي الخبراء في حملة صندوق مكافحة الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»  تعرف على رأي الخبراء في حملة صندوق مكافحة الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق عن رأي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وخبراء الإعلام والطب النفسي في حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان «انت أقوى من المخدرات.. الرحلة قصيرة متسافرهاش».

وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أعلن نتائج استطلاع رأى لتقييم وقياس الأثر للحملة الإعلامية «انت اقوى من المخدرات» الرحلة قصيرة متسافرهاش «أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أواخر شهر رمضان الماضى» واشرف على هذا الاستطلاع عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بمدى وأسباب نجاح الحملة الإعلامية «انت اقوى من المخدرات» الرحلة قصيرة متسافرهاش «منها الفكرة جذابة وبسيطة ومبتكرة بنسبه 55% ولخص رحلة المخدرات بنسبه 54% وأظهر السعادة المخدرات بنسبه 39% ومناسب لكل الفئات 35% وجود إعلان للإناث 30% ولخص مظاهر وآثار التعاطي 30% .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)