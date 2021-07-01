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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، لأنها أول من تحدثت في أحد البرامج في دولة لبنان، تحديدًا بعد تولي محمد مرسي الحكم بستة أيام.

وأكدت إلهام شاهين، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الجميع كان في حالة صمت وحزن وصمت بعد تولي مرسي الرئاسة، وكان المذيع يهنئها بقدوم الرئيس.

وأضافت إلهام شاهين، أنها ردت على المذيع اللبناني قائلة: "مفيش رئيس"، وقلت له أننا لا نقبل أن يتاجر أي شخص باسم الدين ويحكم مصر وأراهن أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها راهنت على عدم استمرار حكم الإخوان لمدة عام، مؤكدة أن هذا التصريح متاح بالفيديو ويمكن لأي شخص أن يسترجعه.

وواصلت إلهام شاهين، إنها لاقت كل أنواع السفالات الممكنة والغير ممكنة على قناة الحافظ، وأنها رفعت قضية في عام 2012 وحصلت على حكم تاريخي بإغلاقها لمدة 6 أشهر.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أنها تعرضت لضغوط من أجل التنازل عن القضية، وكانت هناك محاولات لرشوتها بمبلغ مليون دولار للتنازل عن القضية ولكنها رفضت، وبعدها زادت التهديدات.

وأشارت إلهام شاهين أن آخر تهديد كان بتاريخ 29 يونيو، وكان مضمون الرسالة بقتلها حال النزول، ولكنها دعت المواطنين للمشاركة في ثورة 30 يونيو وطالبت المواطنين بعدم الخوف.