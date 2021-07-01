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سمير كمونة ينتقد موسيماني: «تغيير مروان محسن مالوش لازمة»

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سمير كمونة ينتقد موسيماني: «تغيير مروان محسن مالوش لازمة» سمير كمونة ينتقد موسيماني: «تغيير مروان محسن مالوش لازمة»

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انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب التغييرات التي اجراها خلال مباراة بيراميدز.

وكان الأهلي تعادل مع بيراميدز، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي وبيراميدز قدموا أداء جيد في المباراة اليوم، وتحديدًا في الشوط الثاني الذي كان ممتع من الناحية الفنية».

وأضاف :«موسيماني، وتاكيد جونياس، أدارا بشكل جيد، ولكن كان هناك أخطاء لموسيماني، في التغييرات، وتحديدًا في التغيير الأخير بنزول مروان محسن، هذا التغيير مالوش لازمة، ووضع لاعبي خط الدفاع تحت ضغط كبير، خاصة في ظل هجوم فريق بيراميدز».

واشار :«موسيماني، أخطأ باللعب برامي ربيعة وبدر بانون في قلب الدفاع، لأن طريقتهما في اللعب واحدة، كان يجب ان يدفع بلاعب لديه سرعات مع أي من الثنائي».

المصرى اليوم

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