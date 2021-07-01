عصام مرعي: بيراميدز استعاد ثقته أمام الأهلي..وهذا أفضل لاعب في المباراة

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أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ظهروا بمستوى مميز خلال مباراة الأهلي.

وكان الأهلي تعادل مع بيراميدز، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لاعبو بيراميدز، قدموا مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولعبوا بروح كبيرة».

وأضاف :«بيراميدز استعاد ثقته أمام الأهلي بعد الخروج من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، واللاعبون نجحوا في إكتشاف أنفسهم من جديد، ولكن أتمنى أن يستمروا على هذا الأداء».

وأشار :«البوركيني ايريك تراوري، هو أفضل لاعب في المباراة، حيث قدم أداء مميز سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية».