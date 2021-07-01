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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي حضر إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بشأن قضية الأسرى والمفقودين عقب وقف إطلاق النار في غزة، فوجئ بموقف لم يكن في حسبانه.

وذكر موقع «i24» الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، أنه«خلال محادثات التسوية التي جرت يوم الثلاثاء في القاهرة، تفاجأ ممثلو الوفد الأمني الإسرائيلي عندما اكتشفوا أن هناك شخصيات بارزة من حركة حماس موجودون في غرفة مجاورة في المبنى نفسه».

يذكر أن مصر قد توسطت بنجاح في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» عام 2011، تم خلالها تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.