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توقعات درجات الحرارة الجمعه بالكويت 02_07_2021

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توقعات درجات الحرارة الجمعه بالكويت 02_07_2021 توقعات درجات الحرارة الجمعه بالكويت 02_07_2021

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توقعات درجات الحرارة الجمعه بالكويت 02_07_2021

توقعت هيئة الارصاد الجوية بالكويت أن يكون الطقس شديد الحرارة غدا الجمعه على اغلب مدن الكويت لتصل فى بعض المدن إلى 54 درجة

ويكون الطقس فى الكويت المتوقع ليوم الجمعه كالاتى :


ليلًا
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

أعلى نسبة للرطوبة 52 %
أدنى نسبة للرطوبة 05 %
اتجاه الرياح مع أقصى سرعة جنوبية غربية
32 كم/ساعة
مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة 0 ملم


درجات الحرارة المتوقعه فى دولة الكويت ليوم الجمعه 02_07_2021

مدينة الكويت 49 35
مطار الكويت 51 33
العبدلي 50 31
الجهراء 54 33
السالمية 42 35
الأحمدي 42 35
جال اللياح 51 32
الوفرة 50 31
المناقيش 36 31
السالمي 50 31
مطربة 53 31

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