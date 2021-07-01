أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بينيت: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع في لبنان او غزة إذا اقتضت الضرورة

Print
بينيت: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع في لبنان او غزة إذا اقتضت الضرورة بينيت: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع في لبنان او غزة إذا اقتضت الضرورة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد رئيس الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتنفيذ اجتياح بري واسع «إذا ما اقتضت الضرورة ذلك» لتحقيق أهداف معركة مقبلة.

وقال خلال حفل تخرج فوج جديد من ضباط القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال «الجيش موجود حاليًا في مكان مختلف تمامًا. وتابع»وإذا تطلب منا الأمر ممارسة قوتنا فسنقوم بذلك بقدر أكبر من الفتاكة«.

واستذكر الحرب على لبنان عام 2006 قائلا «بعد حوالي أسبوعين من الآن سنحيي ذكرى مرور 15 عامًا على اندلاع حرب لبنان الثانية التي شكلت آخر مرة أطلق فيها الجي مناورة برية واسعة النطاق».

وتابع «أنا كنت حاضرًا هناك بصفتي قائدًا لمجموعة من جنود المشاة الاحتياطيين، في عمق الأراضي اللبنانية. وشاهدت كيف تبدو المعركة إذا كان الاستعداد لها معيبًا وأهدافها غامضة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل