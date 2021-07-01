بينيت: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع في لبنان او غزة إذا اقتضت الضرورة

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هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتنفيذ اجتياح بري واسع «إذا ما اقتضت الضرورة ذلك» لتحقيق أهداف معركة مقبلة.

وقال خلال حفل تخرج فوج جديد من ضباط القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال «الجيش موجود حاليًا في مكان مختلف تمامًا. وتابع»وإذا تطلب منا الأمر ممارسة قوتنا فسنقوم بذلك بقدر أكبر من الفتاكة«.

واستذكر الحرب على لبنان عام 2006 قائلا «بعد حوالي أسبوعين من الآن سنحيي ذكرى مرور 15 عامًا على اندلاع حرب لبنان الثانية التي شكلت آخر مرة أطلق فيها الجي مناورة برية واسعة النطاق».

وتابع «أنا كنت حاضرًا هناك بصفتي قائدًا لمجموعة من جنود المشاة الاحتياطيين، في عمق الأراضي اللبنانية. وشاهدت كيف تبدو المعركة إذا كان الاستعداد لها معيبًا وأهدافها غامضة».