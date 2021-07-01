بوتين يحيل اتفاق المركز اللوجستي الروسي في السودان إلى البرلمان

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أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس "الدوما" مشروع الاتفاق الموقع مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.

وانتدب الرئيس بوتين نائب وزير الدفاع نيقولاي بانكوف ممثلا عنه في مجلسي "الدوما" والاتحاد الروسيين للتصديق على الاتفاق.

من جهته، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الأسبوع الماضي مرسوما يقضي بـ"تقديم الاتفاقية للتصديق عليها".

وجمدت الخرطوم الاتفاق الذي وقعه الطرفان قبل تغيير الحكومة في السودان وفي وقت سابق، وقال رئيس أركان القوات المسلحة محمد عثمان الحسين، إن "الخرطوم تعتزم مراجعة اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الوثيقة أقرتها الحكومة السابقة ولم يصادق عليها مجلس النواب".

وينص الاتفاق الموقع في نوفمبر 2020 على "ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز البحري العاملين في آن واحد الثلاثمئة فرد، كما لن تتمكن أكثر من 4 سفن حربية روسية من البقاء هناك في وقت واحد".