أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كيف تكون عندك سرعة بديهة؟.. لايف كوتش يوضح

Print
كيف تكون عندك سرعة بديهة؟.. لايف كوتش يوضح كيف تكون عندك سرعة بديهة؟.. لايف كوتش يوضح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن سرعة البديهة هي من الأمور التي تُميزك وتُلفت الأنظار إليك بإيجابية وأكثر طريقة فعالة لتكون سريع البديهة هي أن تكون واثقًا في نفسك وأفكارك وقوة ملاحظتك.

وأضاف «راشد»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن سرعة البديهة هي مهارة يمكن تطويرها مع الممارسة والتدريب، ومنها التعلم والقراءة كثيرا؛ فالقراءة تعلمك الكثير من الكلام والألفاظ والمواقف، فذلك تعلم نظري ولا بد من الجرأة لكي تكتسب الخبرة.

وتابع: «يجب أن تكون اجتماعي، فذلك هو التدريب العملي، وأن تتحدث وتتكلم، وأن تصادق الجميع، وتتعرف عليهم وعلى هواياتهم وتعرف أسلوبهم وطريقتهم، فذلك سيساعدك كثيرًا في أن تصبح متحدثا جيدا وسريع البديهة، ويعرف الكثير من الأشخاص والخبرات، والكثير من الأمور التي تواجهها تجعلك تصلح في أخطاء الحديث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»