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نفى علي أبودشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، صحة ما أشيع بشأن منع عالم المصريات من السفر للخارج، قائلًا: «إننا نهدم الرموز، من خلال الترويج للأكاذيب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ «حواس أكثر شخص طالب بعودة الآثار المصرية، وقدم الكثير من الإنجازات في هذا المجال».

وتابع المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس أنّ «من روج هذه الشائعات يجب تتبعه ومحاسبته كي لا يتمادى في قذف الآخرين بالزور، ويشوه رموز الوطن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مصر والحرص على صيانة ممتلكاتها».